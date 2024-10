Falece em Aquidauana a empresária Ângela Maria Camilo

Aquidauana se despede na manhã desta segunda-feira (14) da empresária aposentada Ângela Maria Camilo, de 65 anos. Ao lado do esposo, Sebastião Leonel, Dona Ângela foi uma figura central na LS Transportes, conhecida por sua sólida atuação na manutenção de máquinas e equipamentos Caterpillar.

A empresa, que teve início em 1988 como Leocat Assistência Técnica de Máquinas e Equipamentos em Miranda, Mato Grosso do Sul, foi reestruturada em 2002, quando os sócios decidiram se estabelecer em Anastácio. Ao longo dos anos, a LS Transportes se destacou no mercado, contando com a administração competente de Ângela, que supervisionou o setor administrativo e ajudou a moldar uma equipe unida e forte.

Dona Ângela deixa o esposo, Sebastião Leonel de Souza, e demais familiares. O velório está sendo realizado na Pax Universal de Aquidauana, com sepultamento agendado para esta terça-feira (15), às 10 horas, no Cemitério Municipal. O Pantaneiro presta as condolências à família neste momento de tamanha dor e tristeza, lembrando a contribuição valiosa de Ângela para a comunidade e o setor em que atuou.