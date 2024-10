Falece Heber Seba Queiróz, Procurador Jurídico de Aquidauana

Faleceu na madrugada desta quarta-feira (02), em Campo Grande, o procurador jurídico do município de Aquidauana, Heber Seba Queiróz, aos 48 anos de idade. Carinhosamente conhecido como Hebinho, ele deixa esposa Mirian e os filhos Júlia e Felipe, que lamentam a perda de um pai e marido dedicado.

De acordo com familiares, ele já apresentava um quadro de hipertensão e recentemente passou por uma cirurgia no rim. Nesta terça-feira (01), durante uma cirurgia abdominal por vídeo realizada na capital, não resistiu após sofrer duas paradas cardíacas e faleceu por volta da 01 hora da madrugada de hoje (02), no Hospital Proncor.

Dr. Heber, uma figura pública respeitada, atuou como procurador do município por mais de 10 anos. Durante sua carreira, conquistou o respeito da comunidade e a admiração de colegas, tornando-se um advogado conceituado na região. Além de seu papel profissional, Hebinho era um amigo próximo do prefeito Odilon Ribeiro, com quem compartilhou diversas iniciativas em prol da cidade.

A atuação de Heber Seba não se restringiu ao âmbito jurídico; ele também deixou um legado significativo na esfera social. Juntamente com sua esposa, era um membro ativo da Igreja Católica, participando de grupos como o Encontro de Casais com Cristo (ECC) e o projeto SEGUE-ME, dedicando-se ao trabalho comunitário e à espiritualidade.

A perda de Hebinho é sentida por muitos em Aquidauana, onde ele será lembrado não apenas por suas conquistas profissionais, mas também pela generosidade e amor que sempre demonstrou em sua vida pessoal. O velório ocorrerá na manhã de hoje, e a comunidade se prepara para prestar suas últimas homenagens a um cidadão exemplar.