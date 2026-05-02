Falece na capital a aquidauanense Eva Passos, aos 85 anos

Aquidauana se despede de uma de suas figuras mais conhecidas no comércio local. Faleceu ontem, sexta-feira (1º), em Campo Grande, Eva da Conceição Lima Passos, conhecida como dona Eva, aos 85 anos.

Nascida em 25 de abril de 1941, dona Eva construiu uma trajetória marcada pelo trabalho, dedicação à família e contribuição ao desenvolvimento do comércio aquidauanense. Ao lado do esposo, já falecido, João Passos, participou da história de uma das pioneiras lojas de calçados da cidade, tornando-se referência entre gerações de moradores.

Muito querida por familiares e amigos, dona Eva deixa três filhos, entre eles o ex vice-prefeito de Aquidauana, Joaquim Passos, além de netos e bisnetos. Sua história ficou marcada pela personalidade singular e pela forte ligação com Aquidauana, cidade onde ajudou a construir relações de amizade e respeito ao longo de décadas.

A notícia do falecimento causou comoção entre familiares, amigos e pessoas que acompanharam sua trajetória no município. Neste momento de dor, mensagens de solidariedade e carinho têm sido direcionadas à família Passos.

Ainda não foram divulgadas informações oficiais sobre velório e sepultamento.