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NOTA DE FALECIMENTO

Falece na capital o antigo morador de Aquidauana, Chiquinho Manteiga

Figura conhecida no Bairro Alto, Francisco Almeida Lima morreu aos 92 anos

Redação

Publicado em 09/08/2026 às 07:05

Atualizado em 09/08/2026 às 07:23

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A comunidade de Aquidauana se despede, neste domingo (9), de uma figura conhecida e querida por muitos moradores, Francisco Almeida Lima, mais conhecido carinhosamente como Chiquinho Manteiga. Ele faleceu no sábado, 8 de agosto de 2026, aos 92 anos.

Morador de longa data da rua Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto, “Chiquinho Manteiga” construiu ao longo dos anos uma história marcada pelos laços familiares e pela convivência com a comunidade aquidauanense. Frequentava as missas na Comunidade Perpétuo Socorro aos domingos junto a família e mesmo com a idade avançada, mantinha o antigo hábito de varrer a calçada de sua casa, convivendo com os vizinhos e conhecidos que passavam pelo local. Será lembrado por aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele e que agora guardarão na memória histórias, momentos e ensinamentos de uma longa vida.

Pai de sete filhas — Eva, Ione, Nelsy, Zezé, Terezinha, Cida e Socorro —, Chiquinho deixa como um de seus maiores legados a família que ajudou a construir e que agora se une para se despedir de sua presença.

Despedida

Segundo o comunicado de falecimento divulgado pela família, o velório acontece nesta domingo, 9 de agosto, a partir das 8h, na Capela Jardim das Palmeiras, localizada na Avenida Tamandaré, nº 6.934, no Bairro Jardim Seminário.

O sepultamento está marcado para as 15h30, no Cemitério Jardim das Palmeiras.

A despedida de Chiquinho Manteiga representa também a partida de uma geração que ajudou a construir histórias e memórias de Aquidauana. Aos 92 anos, ele deixa não apenas sete filhas, mas familiares, amigos e conhecidos que carregam consigo lembranças de sua passagem pela cidade.

A família recebe o carinho e as manifestações de pesar neste momento de dor e saudade.

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