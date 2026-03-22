Falece o bancÃ¡rio da CEF, Marcos Almeida

Filho do mÃºsico Nilson, o corpo de Marcos estÃ¡ sendo velado na Pax Universal e o sepultamento programado para Ã s 14 horas.
Arquivo Pessoal
Aquidauana se despede de Marcos Gonçalves de Almeida, falecido neste sábado (21), aos 43 anos. A notícia causou comoção entre familiares, amigos e conhecidos, que lamentam a perda.
Marcos era bancário, concursado da Caixa Econômica Federal e filho de Nilson, conhecido músico da cidade. Neste momento de dor, mensagens de solidariedade e carinho têm sido direcionadas à família.
O velório ocorre neste domingo (22), na Capela da Pax Universal, localizada na Rua Cassimiro Brum, no bairro Alto. O sepultamento está previsto para às 14hno Cemitério Municipal.
Familiares e amigos prestam as últimas homenagens ao longo do dia, em um momento de despedida marcado por emoção e saudade.
OPORTUNIDADE
Oportunidade de se candidatar Ã© ate Ã s 10 horas deste sÃ¡bado e candidatos tÃªm grandes chances de conseguir uma vaga de trabalho imediata.
SAÃšDE
Principal forma de prevenÃ§Ã£o contra casos graves e Ã³bitos Ã© a vacina
ORGULHO
Anna Clara Mendes integrarÃ¡ a seleÃ§Ã£o brasileira de base na RepÃºblica Tcheca e aposta na experiÃªncia internacional para evoluir na carreira
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