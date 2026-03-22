Falece o bancÃ¡rio da CEF, Marcos Almeida

Arquivo Pessoal

Aquidauana se despede de Marcos Gonçalves de Almeida, falecido neste sábado (21), aos 43 anos. A notícia causou comoção entre familiares, amigos e conhecidos, que lamentam a perda.

Marcos era bancário, concursado da Caixa Econômica Federal e filho de Nilson, conhecido músico da cidade. Neste momento de dor, mensagens de solidariedade e carinho têm sido direcionadas à família.

O velório ocorre neste domingo (22), na Capela da Pax Universal, localizada na Rua Cassimiro Brum, no bairro Alto. O sepultamento está previsto para às 14hno Cemitério Municipal.

Familiares e amigos prestam as últimas homenagens ao longo do dia, em um momento de despedida marcado por emoção e saudade.