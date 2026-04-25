Falece Olímpio Land, aos 71 anos, em Aquidauana

Arquivo Pessoal

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de Olímpio Land, aos 71 anos, ocorrido no dia 23 de abril de 2026, em decorrência de sepse pulmonar.

Nascido em 24 de agosto de 1954, Olímpio residia em Aquidauana, onde construiu sua história ao lado da família e amigos, sendo lembrado pelo seu convívio próximo e pelos laços que cultivou ao longo da vida. Ele deixa a mãe, dona Helma, de 94 anos, 1 filho, Laércio, nora e dois netos.

Familiares e amigos são convidados para a missa de sétimo dia, que será celebrada na próxima quinta-feira (30), às 19h30, na Missa do Santíssimo, na Igreja Matriz de Aquidauana.

Neste momento de dor, a família agradece as manifestações de carinho e solidariedade.

