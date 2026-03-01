Acessibilidade

01 de Março de 2026 • 14:26

Luto

Falece SebastiÃ£o Ribeiro Leite, do Mercado Bossa Nova de Aquidauana

Filho de Mamede da Costa Leite e Laura de Faria Ribeiro Leite, SebastiÃ£o pertence a uma das famÃ­lias tradicionais que fazem parte da histÃ³ria e da fundaÃ§Ã£o de Aquidauana e de Bonito.

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 01/03/2026 às 10:09

Atualizado em 01/03/2026 às 10:21

SebastiÃ£o serÃ¡ velado e enterrado em CuibÃ¡, onde residia com a famÃ­lia / Arquivo Pessoal

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de Sebastião Ribeiro Leite, natural de Aquidauana-MS, advogado aposentado, ocorrido na noite de ontem (28), em Cuiabá-MT, onde residia com sua esposa e filhos.

Nascido em 20 de janeiro de 1942, partiu aos 84 anos, após lutar bravamente contra um câncer, estando hospitalizado há vários dias.

Filho de Mamede da Costa Leite e Laura de Faria Ribeiro Leite, Sebastião pertence a uma das famílias tradicionais que fazem parte da história e da fundação de Aquidauana, fundadores do antigo Mercado Bossa Nova.

Deixa saudades e lembranças de serenidade, carinho e presença marcante à esposa Marlei, aos filhos Paulo, Rosiane e Rosana, aos netos e familiares. Entre os irmãos, permanecem em vida Eva, Adão, João (Janjo) e Orlei. Já partiram antes dele os irmãos Olímpia, Laura, Izete, Sirlei, Luiz, Odalci, Oraci e Mamede.

A família Ribeiro Leite é reconhecida e tem forte ligação com a cidade de Bonito-MS, onde os avós fazem parte dos fundadores do município: Luiz da Costa Leite Falcão e Olympia Conrado de Farias Leite.

O velório e o sepultamento de Sebastião Ribeiro Leite acontecem neste domingo, 01 de março, em Cuiabá-MT.

“Partiu quem em vida deixou marcas de bondade, história e amor pela família. Permanecerá vivo em nossas lembranças e em nossos corações. Com profunda saudade, a despedida da família Ribeiro Leite.”

