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DESPEDIDA

Falece Suzana Artigas, uma das primeiras floristas de Aquidauana

Durante grande parte de sua vida, morou na região das proximidades do antigo Clube dos Médicos de Aquidauana, onde era conhecida por moradores e pessoas que acompanharam sua trajetória.

Redação

Publicado em 09/08/2026 às 08:10

Atualizado em 09/08/2026 às 08:24

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A comunidade de Aquidauana se despede neste domingo, 9 de agosto, de Suzana Dias Artigas, aos 93 anos, aquidauanense que marcou sua trajetória pela dedicação à família, pelo capricho e pelo trabalho com flores, atividade que exerceu durante muitos anos na cidade.

Conhecida carinhosamente como Dona Suzana, ela foi uma das primeiras floristas de Aquidauana e manteve por muitos anos sua empresa de flores, ajudando a levar beleza e carinho para momentos especiais da vida de muitas famílias da cidade e da região.

Muito caprichosa em tudo o que fazia, Dona Suzana construiu uma história ligada ao trabalho e à comunidade. Durante grande parte de sua vida, morou na região das proximidades do antigo Clube dos Médicos de Aquidauana, onde era conhecida por moradores e pessoas que acompanharam sua trajetória.

Além da dedicação ao trabalho, Suzana deixa como um de seus maiores legados a família. Mãe de quatro filhos, ela deixa saudades entre familiares, amigos e todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-la e conviver com ela.

Velório acontece neste domingo

O velório de Suzana Dias Artigas já está acontecendo neste domingo (9), na Pax Universal, localizada na Rua Cassimiro Bruno, nº 861, no Bairro Alto, em Aquidauana.

De acordo com as informações divulgadas pela família, o falecimento aconteceu na capital neste sábado (08). Já o velório seguirá até as 14h30 deste domingo (09) para o sepultamento.

A partida de Dona Suzana deixa uma lacuna entre familiares e amigos, mas também uma história de dedicação e carinho que permanece na memória de Aquidauana. Sua trajetória como florista fez parte da história da cidade e ficou marcada pelo cuidado e pelo capricho com que desempenhava seu trabalho.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos de pesar e solidariedade neste momento de despedida. Que as boas lembranças de sua caminhada possam trazer conforto a todos. ️

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