Falta menos de um mês para o 7.º Encontro de Relíquias de Aquidauana

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / Kevyn Moraes

Hoje, dia 13 de maio, é o dia do automóvel. E sobre esse assunto, o 7.º Encontro de Relíquias, de Aquidauana, entende perfeitamente. O evento é uma exposição de carros antigos em excelente estado de conservação, com modelos que muita gente nunca viu. A entrada da festa é franca, e vai acontecer nos próximos dias 9,10 e 11 de junho, na avenida Pantaneta, no Bairro Aldo. Além dos carros para apreciação, haverá show musical e outras atividades artísticas. A Festa vai contar também, com banheiro e praça de alimentação.