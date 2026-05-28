Falta uma semana para o 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana

O Pantaneiro

A contagem regressiva já começou para um dos eventos mais aguardados do ano em Aquidauana. Faltando apenas sete dias, a expectativa cresce para a realização do 10º Encontro de Relíquias, que acontece entre os dias 4, 5, 6 e 7 de junho, na Avenida Pantaneta.

Considerado um dos maiores encontros de reliqueiros de Mato Grosso do Sul, o evento promete reunir apaixonados por carros antigos, motocicletas, música e cultura em quatro dias de programação voltada para toda a família.

Entre os destaques desta edição está o show nacional da banda Ira, que sobe ao palco no sábado, dia 6, com a turnê “Acústico MTV – 20 anos”. O grupo traz ao público clássicos como “O Girassol”, “Eu Quero Sempre Mais” e “Tarde Vazia”, em uma apresentação gratuita que já movimenta a expectativa dos fãs em toda a região.

O vocalista Nasi chegou a gravar um vídeo convidando a população sul-mato-grossense para participar do evento em Aquidauana.

Além do show nacional, a programação musical contará com apresentações da banda V12, Chicão Castro, Marasmo e Nómades, garantindo diversidade de estilos durante os quatro dias de festa.

O Encontro de Relíquias também terá exposição de carros antigos, apresentações de motos, parque infantil, show de mágica, praça de alimentação e diversas atrações culturais e gastronômicas.

Ao longo de seus dez anos de história, o evento se consolidou como referência entre os amantes de veículos antigos, atraindo participantes de várias regiões do Brasil e até de outros países. Mais do que uma exposição, o encontro fortalece o clima de amizade, confraternização e turismo, movimentando a economia local e valorizando a cultura automotiva.

A expectativa da organização é receber milhares de visitantes durante os quatro dias de programação, consolidando mais uma vez Aquidauana como palco de um dos principais eventos culturais e de entretenimento da região pantaneira.