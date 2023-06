Acompanhe no O Pantaneiro tudo sobre o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

Na próxima sexta-feira, dia 9, começa a maior exposição de carros antigos ao ar livre do Mato Grosso do Sul. Será na avenida Pantaneta, no bairro Alto, em Aquidauana. Carros antigos em perfeito estado de conservação, que são relíquias e verdadeiras raridades, estarão na cidade para encantar o público.

Além dessas maravilhas, estão programados shows com Chicão Castro, Raimundos, Banda Marasmo, Mané Coxinha e os Cabeça Oca e banda Nômade. Todos fazendo um som especial. Para completar a festa, tatuadores estarão realizando tattoo na hora e a turma do Jacaré du Brejo, levando o público ao delírio com suas manobras radicais. Para conforto do público, segurança, banheiro e praça de alimentação.