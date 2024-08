Faltam apenas 10 dias para a ExpoAqui 2024

Juca passeia com a Rainha da 54ª Expoaqui

Faltam apenas 10 dias! A contagem regressiva para a 55ª edição da ExpoAqui, a tradicional Exposição Agropecuária de Aquidauana, já começou e a expectativa é alta. O evento, um dos maiores da região, ocorrerá de 14 a 18 de agosto, coincidindo com as festividades do 132º aniversário de fundação do município.



Durante cinco dias, a ExpoAqui vai movimentar a cidade com uma programação diversificada e entrada franca para todos os visitantes. A festa não só promete transformar Aquidauana, mas também impulsionar o comércio local, a rede hoteleira e criar novas oportunidades de emprego e renda para trabalhadores de setores alimentícios e ambulantes.



A cerimônia de abertura, marcada para o dia 14 de agosto, contará com a presença da cantora Lauana Prado, que vai agitar o público com sua mistura de sertanejo e pop. No dia 15, a festa continua com as apresentações das duplas Gian & Giovani e Juliana Monteiro. O dia 16 será animado por Clayton & Romário e Manutti.



O evento promete um grande encerramento no dia 17 de agosto com o show do icônico grupo Raça Negra, famoso por seus sucessos no pagode. A celebração será finalizada no domingo, 18 de agosto, com a apresentação da dupla Brenno Reis & Marco Viola.



Com uma programação rica e gratuita, a ExpoAqui 2024 se configura como um marco de entretenimento e celebração para Aquidauana e seus visitantes. Não perca a chance de participar deste evento imperdível, que celebra a cultura e a comunidade local.