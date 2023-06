Faltam 3 dias para o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

Tatuadores realizando seus trabalhos na hora, praça de alimentação, shows com a banda Raimundos, Mané Coxinha e os Cabeça Oca, Chicão Castro, Marasmo, banda 262, Nômad e muito mais. Tudo isso nos dias 9,10 e 11 de junho na avenida Pantaneta, no bairro Alto, da cidade. E para garantir conforto às famílias que chegarem para admirar as maravilhas de relíquias automobilísticas, segurança, praça de alimentação e banheiro.