Faltam cinco dias para o Meu Bairro Acontece na Vila São Pedro de Aquidauana

O evento será marcado pela transmissão da partida do Brasil com o Marrocos / Foto: Agência Brasil

Faltam apenas cinco dias para o Meu Bairro Acontece na Vila São Pedro, em Aquidauana. O evento está marcado para sábado, 13 de junho, a partir das 14h, em frente ao CMEI Ênio Cabral, e promete uma tarde especial com serviços gratuitos, atendimentos, lazer, esporte, orientações e muitas atividades para toda a família.

A partir das 16h, começa o esquenta para a Copa com pagode ao vivo e telão com a transmissão do jogo Brasil x Marrocos. A organização convida a comunidade a torcer junto e participar do bolão da Copa e do sorteio de prêmios.

A Prefeitura de Aquidauana estará mais perto da população, levando cidadania, cuidado e oportunidades para a comunidade. A entrada é gratuita e a população está convidada a trazer a família e participar.

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