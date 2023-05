Faltam poucos dias para o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / Kevyn Moraes

Com entrada franca, a exposição de carros antigos, que são relíquias inacreditáveis, vai acontecer na Avenida Pantaneta, no Bairro Alto, na cidade. Para animar todas as famílias que estarão prestigiando o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, terá muita música, praça de alimentação, banheiro, moda, tatuagem e muito mais. Quem não comparecer vai perder a chance de passar momentos inesquecíveis de confraternização.