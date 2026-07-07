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PANTANAL TECH 2026

Famasul e Senar destacam tecnologia e capacitação durante o Pantanal Tech 2026

Sistema reforça compromisso com o desenvolvimento sustentável do Pantanal por meio da inovação, qualificação profissional e apoio ao produtor rural

Redação

Publicado em 07/07/2026 às 06:18

Atualizado em 07/07/2026 às 06:21

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O Pantaneiro

A participação do Sistema Famasul e do Senar/MS na Pantanal Tech 2026 reforçou o compromisso das instituições com o fortalecimento da produção rural sustentável e a difusão de tecnologias voltadas ao desenvolvimento do bioma pantaneiro. Durante o evento, representantes destacaram a importância de um espaço dedicado exclusivamente às potencialidades e aos desafios do Pantanal, reunindo conhecimento técnico, pesquisa, inovação e produtores rurais.

Segundo o representante da Famasul/Senar, a criação do Pantanal Tech preenche uma lacuna importante no calendário de eventos do agronegócio sul-mato-grossense.

"Temos grandes eventos voltados para a agricultura e para a celulose, mas ainda não existia um evento tecnológico voltado especificamente ao Pantanal. Estamos falando de um bioma que representa cerca de 30% do território de Mato Grosso do Sul e que vem ganhando cada vez mais destaque no Brasil e no mundo. A iniciativa foi fantástica e tem tudo para crescer a cada edição", afirmou.

Além da participação em painéis técnicos, o Sistema Famasul apresentou ações desenvolvidas pelo Senar/MS para ampliar a competitividade das propriedades rurais, principalmente por meio da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), programa que oferece acompanhamento gratuito aos produtores.

O trabalho vai além da orientação sobre produção. A proposta é auxiliar o produtor na gestão da propriedade, permitindo maior eficiência econômica e melhores resultados no campo.

"Muitas vezes o produtor sabe produzir, sabe tirar leite, criar o gado ou produzir bezerros. O desafio está na gestão da propriedade e no controle financeiro. É nesse ponto que a Assistência Técnica e Gerencial faz a diferença, ajudando o produtor a produzir melhor e também a administrar melhor o seu negócio", explicou.

Atualmente, cerca de 200 produtores da bacia pantaneira já são atendidos pelo programa. A expectativa é ampliar esse número nos próximos anos. O projeto começou de forma piloto, atendendo aproximadamente 20 propriedades, e agora entra em uma nova fase de expansão.

De acordo com a Famasul, existem cerca de 3.500 propriedades rurais cadastradas na região pantaneira, o que demonstra o potencial de crescimento do atendimento e da difusão de tecnologias no campo.

Outro destaque apresentado durante a Pantanal Tech foi a oferta de cursos gratuitos de capacitação promovidos pelo Senar/MS. São quase 300 opções de treinamentos em diversas áreas, incluindo novas tecnologias aplicadas ao agronegócio, como a operação de drones, além de cursos voltados à gestão, mecanização, produção animal e agricultura.

A definição dos cursos acontece conforme as demandas apresentadas pelos sindicatos rurais e pelas bases de apoio distribuídas em todo o Estado.

O Sistema Famasul está presente nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul por meio de 69 sindicatos rurais e estruturas de atendimento nos municípios onde não há sindicato próprio. Essa rede permite identificar as necessidades de cada região e levar capacitações alinhadas à realidade dos produtores rurais.

Durante a Pantanal Tech 2026, a participação da Famasul e do Senar/MS evidenciou a importância da assistência técnica, da qualificação profissional e da inovação como ferramentas para impulsionar a produtividade, ampliar a renda no campo e promover um desenvolvimento sustentável para o Pantanal sul-mato-grossense.

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