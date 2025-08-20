Acessibilidade

20 de Agosto de 2025 • 11:13

Desenvolvimento rural

Famasul elogia crescimento da Expoaqui e importância de Aquidauana para o agro

Representante da entidade, Frederico Stella afirmou que o agronegócio está em constante adaptação

Da redação

Publicado em 20/08/2025 às 07:52

Atualizado em 20/08/2025 às 08:19

Frederico Stella afirmou que o agronegócio está em constante adaptação e mencionou a valorização do cavalo, com éguas sendo vendidas por valores expressivos / O Pantaneiro

O primeiro tesoureiro da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul (Famasul), Frederico Stella, celebrou a evolução da Expoaqui e a parceria crescente entre o agronegócio e a comunidade. Em entrevista ao jornal O Pantaneiro durante a Expoaqui 2025, o ex-presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, Stella destacou a mudança positiva no evento e o impacto dos projetos de capacitação e saúde promovidos pelo Sistema S na região.

"A gente tem uma percepção de uma melhora constante. Cada ano tem uma coisa nova", afirmou Stella. Ele ressaltou que, ao longo dos anos, as empresas passaram a acreditar mais no evento, o que se reflete na grande quantidade de revendas de tratores e carros presentes. Segundo ele, a parceria efetiva com a prefeitura e a Câmara de Vereadores, que abrem os portões da exposição para a população, incentiva a vinda das empresas. "Isso aqui não é só para o Agro, isso aqui é para toda a comunidade que vem", pontuou, destacando que a feira se tornou o único grande evento da cidade, atraindo toda a comunidade.

Stella também falou sobre o papel fundamental da Famasul e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) nas feiras agropecuárias do estado. Ele frisou a presença do Sistema S em todas as feiras, valorizando o trabalho voluntário dos presidentes de sindicato. O tesoureiro destacou o impacto das capacitações e ações de saúde do Senar, que só em 2025 beneficiaram quase 20% da população de Aquidauana. Ele citou programas de educação que ensinam crianças sobre o agronegócio e suas oportunidades de trabalho, contribuindo para a solução da carência de mão de obra.

Referindo-se a uma recente ação de saúde em parceria com a prefeitura, Stella explicou que o Senar oferece cinco especialidades médicas, focadas em doenças que mais atingem a população rural. A iniciativa, que foi realizada na ESF que leva o nome de seu pai, é essencial para a prevenção e detecção precoce de doenças como o câncer. "A gente sabe hoje, que a medicina é fantástica, e você detectando um novo câncer, a chance de cura é quase 100%", disse.

Ao ser questionado sobre a mudança no foco da pecuária na feira, que trocou os bois de argola por cavalos de lida, Frederico Stella afirmou que o agronegócio está em constante adaptação. Ele mencionou a valorização do cavalo, com éguas sendo vendidas por valores expressivos, e a presença de outros animais, como carneiros e bois de sela, que diversificam a feira e agregam valor para o Sindicato Rural, que precisa de recursos para a realização do evento. "A mudança é constante, a gente tem que ir se adaptando e corrigindo a rota".

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

