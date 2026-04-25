Família atualiza estado de saúde da aquidauanense Julia Prado

O Pantaneiro

A família da aquidauanense Julia Lara Prado divulgou uma nova atualização sobre o estado de saúde da jovem, que segue internada no Rio de Janeiro após o grave acidente ocorrido no último domingo (19), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

De acordo com Isabelle Prado, irmã de Julia, a jovem permanece em estado grave, porém estável. Neste momento, ela passa por uma série de exames específicos que devem permitir uma avaliação mais precisa do seu quadro clínico. A família ressalta que o processo de recuperação é lento e exige paciência, fé e esperança.

Ainda segundo Isabelle, as doações arrecadadas por meio da campanha solidária têm sido fundamentais para garantir melhores condições não apenas para Julia, mas também para a cadela do casal, Pandora, que ficou ferida no acidente e segue em recuperação em casa. Os recursos também auxiliam os familiares que acompanham a jovem durante o período de internação.

Apesar da continuidade do apoio, a família informou que decidiu fazer uma pausa temporária nas doações até que haja uma atualização mais definitiva sobre o estado de saúde de Julia. Em nota, Isabelle expressou profunda gratidão por toda a ajuda recebida até agora.

“Estamos cientes de que o impacto dessa situação será prolongado, e não temos palavras para expressar nossa gratidão por toda a ajuda recebida”, destacou.

A família também fez um apelo para que amigos, conhecidos e toda a comunidade continuem unidos em oração e pensamentos positivos, enviando força para que Julia siga lutando por sua recuperação.

O caso segue gerando grande comoção em Aquidauana. A jovem, de 28 anos, formada em Medicina Veterinária e Administração, estava no veículo com o marido, Brendon Teodoro Marinato, quando ocorreu o acidente envolvendo uma carreta carregada com gás liquefeito de petróleo (GLP), que tombou e explodiu. Brendon não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.

Julia sofreu queimaduras graves e permanece internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo acompanhada por equipes especializadas. A comunidade segue mobilizada, acompanhando com esperança cada atualização sobre o estado de saúde da aquidauanense.