15 de Janeiro de 2026 • 20:13

Luto

Aquidauana se despediu de Doraci de Souza Pinheiro aos 91 anos

Da redação

Publicado em 15/01/2026 às 18:50

Doraci deixou familiares e amigos que lamentaram profundamente sua partida / Arquivo Pessoal

A comunidade de Aquidauana esteve de luto na última semana com a partida de Doraci de Souza Pinheiro, aos 91 anos de idade. Ela morreu na quarta-feira, dia 14 de janeiro. Nascida em 5 de maio de 1934, Doraci deixou familiares e amigos que lamentaram profundamente sua partida.

O velório foi realizado no mesmo dia do falecimento, a partir das 17 horas, na Capela Jardim das Palmeiras, localizada na Avenida Tamandaré, no Bairro Jardim Seminário. O sepultamento ocorreu na tarde desta quinta-feira, 15 de janeiro, às 15 horas, no Cemitério Jardim das Palmeiras.

A despedida, ainda que marcada pela simplicidade do comunicado, representou o fim de uma geração e deixou saudades em todos que tiveram a oportunidade de conhecer a senhora Doraci. Nossos sentimentos permanecem com os familiares e amigos.

