Aquidauana se despediu de Doraci de Souza Pinheiro aos 91 anos

Doraci deixou familiares e amigos que lamentaram profundamente sua partida / Arquivo Pessoal
A comunidade de Aquidauana esteve de luto na última semana com a partida de Doraci de Souza Pinheiro, aos 91 anos de idade. Ela morreu na quarta-feira, dia 14 de janeiro. Nascida em 5 de maio de 1934, Doraci deixou familiares e amigos que lamentaram profundamente sua partida.
O velório foi realizado no mesmo dia do falecimento, a partir das 17 horas, na Capela Jardim das Palmeiras, localizada na Avenida Tamandaré, no Bairro Jardim Seminário. O sepultamento ocorreu na tarde desta quinta-feira, 15 de janeiro, às 15 horas, no Cemitério Jardim das Palmeiras.
A despedida, ainda que marcada pela simplicidade do comunicado, representou o fim de uma geração e deixou saudades em todos que tiveram a oportunidade de conhecer a senhora Doraci. Nossos sentimentos permanecem com os familiares e amigos.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidade
Funtrab alerta sobre anúncio falso de cursos e vagas de emprego
Aquidauana tem 34 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira
Aquidauana tem 46 vagas de emprego disponíveis nesta quarta
Meteorologia
O fenômeno ocorre quando uma coluna de ar em rotação desce da base de uma nuvem de tempestade e pode apresentar ventos giratórios
Desenvolvimento
O objetivo é aproximar a autarquia federal dos municípios e facilitar o acesso a recursos e oportunidades de financiamento para o desenvolvimento regional
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS