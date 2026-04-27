Família convida para Missa de 7° dia de Lidy Vargas

Arquivo Pessoal

A comunidade de Aquidauana ainda lamenta o falecimento de Lidiane Aragão Vargas, carinhosamente conhecida como Lidy Vargas, aos 44 anos, ocorrido no último dia 22 de abril.

Em meio à dor da despedida, familiares convidam parentes e amigos para um momento de fé e união: a celebração da Missa de 7º dia. A cerimônia será realizada nesta terça-feira, dia 28, às 19h, na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Distrito de Camisão.

A missa será um momento de oração, lembrança e esperança, reunindo todos aqueles que desejam prestar suas homenagens e se solidarizar com a família. A fé cristã conduz este encontro, lembrando as palavras do Evangelho de João (11,25): “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.”

Antecipadamente, os familiares agradecem a presença e o apoio de todos que comparecerem a este momento de comunhão, fortalecendo os laços de carinho e fé diante da saudade.