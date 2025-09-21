Família da Aldeia Limão Verde mantém viva a tradição da farinha e do melado

Produção artesanal de farinha de mandioca, rapadura e melado garante renda para família de Alfredo Francisco Caitano
Produção de farinha de mandioca na Aldeia Limão Verde / Arquivo Pessoal
Em meio às belezas da Aldeia Limão Verde, em Aquidauana, a família de Alfredo Francisco Caitano mantém viva uma tradição que atravessa gerações: a produção artesanal de farinha de mandioca, rapadura e melado de cana. Ao lado dos quatro irmãos, Alfredo transforma o trabalho coletivo em fonte de sustento e em um ato de preservação cultural.
A rotina começa cedo. A mandioca colhida na própria comunidade é descascada, ralada, prensada e torrada no tipiti, garantindo uma farinha de sabor marcante, muito procurada pelos visitantes. A mesma dedicação é aplicada no preparo da rapadura e do melado, feitos de forma tradicional a partir da cana-de-açúcar cultivada na região.
Para Alfredo, o trabalho vai além da economia familiar — é uma forma de manter viva a identidade do povo indígena. “Aprendi tudo com meus pais e avós. Produzir farinha é parte da nossa cultura, algo que passa de geração em geração”, afirma.
Além dos produtos alimentícios, Alfredo também expõe artesanatos e oferece pinturas corporais indígenas para turistas, fortalecendo a troca cultural entre aldeia e visitantes. Ele estará no dia 24 de setembro, na UFMS em Aquidauana fazendo pintura corporal indígena.
Além do alimento e pintura, a arte de Alfredo expande para as miçangas de sementes. Ele produz até mesmo roupas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Destaque
Força Tática prende jovem com drogas e balança de precisão em Aquidauana
Semana encerra com 31 vagas de emprego em Aquidauana
Homem é preso enquanto desmontava moto em Aquidauana
Turismo
Evento reuniu empreendedores, artesãos e representantes culturais na cidade
Policial
Motorista do veículo estava com a CNH vencida há mais de um mês
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS