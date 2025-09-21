Família da Aldeia Limão Verde mantém viva a tradição da farinha e do melado

Produção de farinha de mandioca na Aldeia Limão Verde / Arquivo Pessoal

Em meio às belezas da Aldeia Limão Verde, em Aquidauana, a família de Alfredo Francisco Caitano mantém viva uma tradição que atravessa gerações: a produção artesanal de farinha de mandioca, rapadura e melado de cana. Ao lado dos quatro irmãos, Alfredo transforma o trabalho coletivo em fonte de sustento e em um ato de preservação cultural.

A rotina começa cedo. A mandioca colhida na própria comunidade é descascada, ralada, prensada e torrada no tipiti, garantindo uma farinha de sabor marcante, muito procurada pelos visitantes. A mesma dedicação é aplicada no preparo da rapadura e do melado, feitos de forma tradicional a partir da cana-de-açúcar cultivada na região.

Para Alfredo, o trabalho vai além da economia familiar — é uma forma de manter viva a identidade do povo indígena. “Aprendi tudo com meus pais e avós. Produzir farinha é parte da nossa cultura, algo que passa de geração em geração”, afirma.

Além dos produtos alimentícios, Alfredo também expõe artesanatos e oferece pinturas corporais indígenas para turistas, fortalecendo a troca cultural entre aldeia e visitantes. Ele estará no dia 24 de setembro, na UFMS em Aquidauana fazendo pintura corporal indígena.

Além do alimento e pintura, a arte de Alfredo expande para as miçangas de sementes. Ele produz até mesmo roupas.

