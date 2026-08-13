Família de Aquidauana busca ajuda para cirurgia de Rian, de 06 anos

O pequeno Rian Pedro, de 06 anos / Arquivo pessoal/Cedida ao O Pantaneiro

A família do pequeno Rian Pedro, de 06 anos, está mobilizando amigos, parentes e moradores de Aquidauana e região para conseguir realizar uma cirurgia considerada urgente pelos médicos. O menino precisa passar por um procedimento para correção de criptorquidia bilateral. A campanha tem como objetivo arrecadar R$ 10 mil, valor necessário para a realização da cirurgia.

A luta para conseguir o procedimento já dura cerca de um ano e meio. Agora, depois de muita mobilização, a família conseguiu dar um passo importante. Rian passou pela primeira consulta com um cirurgião pediátrico, que confirmou a necessidade da cirurgia e reforçou a urgência do procedimento.

Ao mesmo tempo, os familiares tentam garantir o atendimento pela rede pública. Eles procuraram a Defensoria Pública e o Ministério Público na tentativa de agilizar o acesso à cirurgia. O caso está sendo acompanhado judicialmente, mas, segundo a família, o processo pode levar tempo, enquanto a condição de saúde do menino exige que o procedimento seja realizado o quanto antes.

A criptorquidia é uma condição em que um ou os dois testículos não descem para a bolsa escrotal. No caso de Rian, a condição é bilateral, ou seja, afeta os dois lados.

Os médicos alertaram para a necessidade de não prolongar a espera. Os familiares relatam que, após determinada idade, podem surgir complicações relacionadas à condição, incluindo alterações no desenvolvimento e funcionamento dos testículos, além de aumento do risco de tumores.

Próximos passos

A família já tem novos compromissos médicos agendados em Campo Grande. No dia 27 de agosto, Rian retornará à capital e, no dia seguinte, 28 de agosto, realizará um exame na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), que precisará ser feito com sedação.

A família afirma que a consulta com o cirurgião pediátrico representou o primeiro passo concreto para a realização da cirurgia e, agora, concentra os esforços na arrecadação do valor necessário para o procedimento.

A campanha está sendo feita por meio de doações e também depende da divulgação para alcançar mais pessoas. Para os familiares, cada contribuição, independentemente do valor, pode ajudar a aproximar Rian do tratamento que precisa.

“Todo valor é bem-vindo! Vocês também nos ajudam compartilhando nas redes, em grupos da família, amigos e da igreja”, pede a família.

Como ajudar

Quem puder contribuir com a campanha pode fazer uma doação por Pix:

Chave Pix: 67 99199-6737

Titular: Bruno Gonçalves Mendonça, pai de Rian Pedro

A família reforça que não é necessário contribuir com um valor alto. Além das doações, os moradores também podem ajudar compartilhando a campanha nas redes sociais e em grupos de familiares, amigos e comunidades.

“Que Deus abençoe cada pessoa que puder nos ajudar e também aqueles que estiverem torcendo pelo Rian”, agradece a família.

Para os familiares, a esperança, agora, é conseguir reunir os R$ 10 mil necessários e permitir que Rian faça a cirurgia o mais rápido possível, encerrando uma espera que já dura cerca de um ano e meio e dando ao menino a oportunidade de seguir sua infância com mais tranquilidade e saúde.