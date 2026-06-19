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Solidariedade

Família de Aquidauana faz campanha para custear cirurgia de menino que sofre com hérnia inguinal

Heitor, de apenas 03 anos, enfrenta dores frequentes e precisa passar por procedimento avaliado em cerca de R$ 10 mil; pais pedem apoio da população

Anibal Placêncio

Publicado em 19/06/2026 às 15:23

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A família do pequeno Heitor, de apenas 03 anos, está mobilizando uma campanha solidária para arrecadar recursos destinados à realização de uma cirurgia de hérnia inguinal. O procedimento, que deverá ser realizado na rede particular, está orçado em aproximadamente R$ 10 mil.

Segundo o pai da criança, James, a família busca ajuda após diversas tentativas de conseguir o atendimento cirúrgico pelo sistema público de saúde. De acordo com o relato, Heitor chegou a ser encaminhado para unidades de saúde em Campo Grande e Dourados, onde passou por avaliações e exames, mas o procedimento não foi realizado.

Enquanto aguarda pela cirurgia, o menino continua enfrentando dificuldades. Os pais relatam que ele sofre com dores constantes, episódios de febre e inchaço na região afetada, situação que tem impactado sua rotina e provocado frequentes idas ao hospital para receber medicação e controle dos sintomas.

“Ele é apenas uma criança de 3 anos. Ama brincar, mas muitas vezes não consegue descansar por causa das dores. Estamos fazendo tudo o que podemos para ajudá-lo”, relatam os pais.

Diante da urgência do caso e do sofrimento enfrentado pelo filho, a família decidiu buscar atendimento particular. No entanto, o valor necessário para o procedimento está além das condições financeiras dos pais, que, agora, contam com a solidariedade da comunidade.

Em mensagem divulgada nas redes sociais, a família reforça que qualquer contribuição é bem-vinda e destaca que, além das doações, o compartilhamento da campanha também pode ajudar a alcançar mais pessoas.

Uma "caixinha solidária" foi criada para arrecadar recursos destinados à cirurgia. As doações podem ser feitas por meio da chave Pix disponibilizada pela família.

Chave Pix: 039.108.331-79

Titular: Kamilly Ribeiro Pereira (mãe)

Os pais agradecem todo apoio recebido e mantêm a esperança de que, com a união da comunidade, será possível garantir o tratamento necessário para que Heitor volte a viver a infância com mais saúde, conforto e qualidade de vida.

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/vaquinha-em-prol-cirurgia-do-heitor-kamilly-ribeiro-pereira?utm_campaign=whatsapp&utm_content=6175124&utm_medium=website&utm_source=social-shares

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