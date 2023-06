Família de aquidauanense internada no Hospital do Câncer realiza vaquinha para tratamento

Suzany luta contra uma infecção / Redes Sociais

A família da aquidauanense Suzany Lisboa Pires de Andrade, de 22 anos, realiza vaquinha virtual para custear o tratamento da jovem que está entubada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital do Câncer em Campo Grande.

A irmã, Danielly Lisboa responsável pela arrecadação explicou que Suzany havia sido internada no Proncor em coma induzido na UTI na semana passada com quadro infecção grave em seu pulmão.

No sábado, dia 10, ela foi transferida para o Hospital do Câncer, onde ficou por algumas horas sem o coma induzido, mas posteriormente voltou a ser sedada por conta da agitação.

"No domingo, dia 11 a gente fez a visita no Hospital do Câncer. Agora a visita é em dupla e só uma vez ao dia. Fomos eu e meu pai. A Suzany está bem reativa. Meu pai falou com ela e ela chorou, os batimentos cardíacos aumentaram e a frequência da respiração também. Ela está escutando tudo que a gente fala, tanto que a doutora voltou com sedação porque ela está muito agitada."

Danielly disse ainda que Suzany ainda não tem capacidade para a desentubação. Ela informou ainda que a médica responsável avisou que o rim está funcionando, porém, com leve piora e sem anemia. A infecção está instável.

"A medicação está sendo mantida, mas o que preocupou a doutora foi a queda de plaquetas de sábado para domingo. Por isso, quando a gente estava lá foi iniciado uma transfusão de plaquetas."

"Pedimos oração para que as plaquetas se estabilizem, pois há risco de trombose. E ali no hospital do Câncer não tem a máquina que mexe a perna para evitar a trombose. Eles fazem de forma manual. A gente ora que o quadro infeccioso regrida e ela melhore."

Os donativos estão sendo recebidos e são essenciais para a recuperação de Suzany. E quem puder contribuir ainda mais terá gratidão eterna da família.

"Obrigada a todos que estão orando e colocando no coração o desejo que ela saia curada. Esperamos que ela saia curada o mais rápido possível. Estamos muito gratos, eu agradeço em nome do meu pai Josué, da minha mãe Elaine, da nossa irmã Geisy e meu cunhado Gabriel."

A família ainda aguarda o extrato saldo total da dívida que ficou no Proncor para quitação, pois Suzany foi transferida a menos de 24h.

O caso

A jovem começou o tratamento em Aquidauana, mas diante da piora foi transferida para Campo Grande. O quadro era de infecção grave nos pulmões, problemas nos rins e começo de trombose.

Ajude!

Para ajudar a custear o tratamento da jovem. Entre em contado pelo (62) 98185-4816, em nome de Danielly Lisboa.