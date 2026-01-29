Família e amigos prestam última homenagem a Selvirio de Sousa Neto

O sepultamento está marcado para esta tarde, às 15h30, no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande. Nascido em 26 de fevereiro de 1946, Selviro Neto era conhecido e querido por familiares e amigos. Ele deixa a esposa, Maria Neuza, e os quatro filhos: Ana Priscila, Ana Beatriz, Natália e João Otávio.

Familiares e amigos de Selviro de Souza Neto, que morreu em 7 de janeiro, em um hospital na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, lhe prestam nesta quinta-feira, dia 29, a última homenagem, em Campo Grande. Selvirio tinha 79 anos e era um filho querido de Aquidauana.

Em um momento de profunda dor, a família demonstra fé e resiliência. No dia da comunicação da morte, a filha Ana Beatriz compartilhou o sentimento de despedida: "Nós cremos que Deus está nos fortalecendo e nos consolando e queremos que ele esteja com Jesus Cristo agora. Ele descansou em paz!". A família também agradeceu pelas mensagens de carinho recebidas e pediu orações neste período difícil.

A despedida acontecerá onde a história é celebrada por aqueles que o amaram. As comunidades aquidauanenses e campo-grandense se une em solidariedade para confortar os que ficam e honrar a memória de quem partiu após quase oito décadas de vida.

