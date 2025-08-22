Acessibilidade

22 de Agosto de 2025 • 15:33

Buscar

Últimas notícias
X
Ajuda

Família e amigos realizam ação solidária para ajudar aquidauanense após acidente

Ação inclui o sorteio de um kit de tereré no dia 29 de setembro de 2025.

Da redação

Publicado em 22/08/2025 às 11:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

A comunidade de Aquidauana se mobiliza em torno de Clodoaldo Santana Teixeira, que passa por um processo de recuperação após um acidente.

Para ajudá-lo, a família organiza a “Ação Entre Amigos”, que inclui o sorteio de um kit de tereré no dia 29 de setembro de 2025.

Quem quiser contribuir ou participar do sorteio pode entrar em contato com a professora Santana pelo telefone (67) 99827-6448 ou com o professor Almir Santana pelo número (67) 99929-2590.

Leia Também

• Semana encerra com 20 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana

• Máxima chega a 38ºC nesta sexta em Aquidauana e região

• Aquidauana registra morte por dengue em 2025, em meio a mais de 13 mil casos em MS

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Concurso

Paixão por carros inspira aluno de Aquidauana a retratar o Encontro das Relíquias

Eventos

Aquidauana celebra a Jornada Estadual do Patrimônio 2025

Saúde

ESF Trindade realiza ação do Agosto Dourado

Anastácio inicia atividades do Agosto Dourado com encontro sobre amamentação

Projeto de lei que proíbe pesca do Dourado volta à pauta dos deputados

Saúde

Agosto Verde: ESF João André Madsen promove ação sobre saúde mental

Publicidade

Primeira entrada

Agora: Acidente entre Polo e Fox na entrada de Terenos deixa trânsito lento

ÚLTIMAS

Vozes

Ministério Público de MS realiza audiência pública em Miranda

Audiência pública busca ouvir demandas coletivas e fortalecer o diálogo com a comunidade local

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 28 milhões

Números sorteados foram: 02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo