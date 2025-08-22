Família e amigos realizam ação solidária para ajudar aquidauanense após acidente

Divulgação

Quem quiser contribuir ou participar do sorteio pode entrar em contato com a professora Santana pelo telefone (67) 99827-6448 ou com o professor Almir Santana pelo número (67) 99929-2590.

A comunidade de Aquidauana se mobiliza em torno de Clodoaldo Santana Teixeira, que passa por um processo de recuperação após um acidente. Para ajudá-lo, a família organiza a “Ação Entre Amigos”, que inclui o sorteio de um kit de tereré no dia 29 de setembro de 2025.

