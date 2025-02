Família e amigos se despedem da decoradora Marisa Duarte

Faleceu nesta quarta-feira, 05, Marisa dos Santos Duarte, aos 68 anos, em Campo Grande. O falecimento comoveu a comunidade das cidades de Aquidauana e Corumbá, onde Marisa foi uma figura conhecida por seu trabalho no ramo de decoração de festas e eventos. Ela deixou um legado de dedicação e criatividade na organização de momentos especiais para muitos e de força, ja que havia se recuperado de um câncer nos últimos meses.

O velório de Marisa teve início na Pax Universal, em Aquidauana na noite de quarta-feira (05), cidade onde vivia por muitos anos. Até o seu falecimento esteve a frente da empresa DecorFestas, com antiga sede na rua Estevão Alves Corrêa. Ao lado do seu esposo, Lucídio, aposentado do Banco do Brasil, ela administrava a empresa em sua residência, no Bairro Alto.

Na madrugada desta quinta-feira, o corpo foi encaminhado para Corumbá, onde um novo velório foi realizado na Capela Cristo Rei para a despedida dos amigos e familiares que por lá residem. O sepultamento está marcado para hoje (06) e ocorrerá no Cemitério Santa Cruz, às 16 horas.

Marisa deixa o esposo, três filhos, genro, nora e netos, que recebem o carinho e o apoio de amigos e familiares nesse momento de perda. Ela será lembrada por sua contribuição ao setor de eventos e pela alegria com que sempre fez o seu trabalho.

A família O Pantaneiro expressa seu pesar e solidariedade aos amigos e familiares enlutados.