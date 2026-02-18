Acessibilidade

18 de Fevereiro de 2026

Luto

Família e amigos se despedem da Terezinha de Jesus Battaglin Brum

Terezinha dedicou sua vida à família e à formação das novas gerações

Da redação

Publicado em 18/02/2026

A despedida da matriarca reuniu família e amibos / Arquivo Pessoal

Morreu em Campo Grande aos 93 anos, Terezinha de Jesus Battaglin Brum, matriarca de uma tradicional família com raízes em Mato Grosso do Sul. Nascida em 3 de julho de 1932, ela residia em Campo Grande ao lado do falecido marido, Luiz Maiolino Brum, com quem construiu uma história de vida e deixou um legado familiar. A trajetória da família, contudo, deixou marcas positivas em Aquidauana, onde o marido atuou no comércio.

O velório e o sepultamento ocorreram no mesmo dia, 17 de fevereiro, no Cemitério Santo Antônio, na capital sul-mato-grossense. A despedida reuniu familiares e amigos que prestaram suas últimas homenagens à matriarca.

• Faleceu Luiz Brum

Terezinha deixa os filhos Luiz Brum, casado com a dentista Vera; Vânia, casada com Joadario; e Tânia. Seu filho Sérgio, já falecido, foi casado com a comerciante Marizete. Além dos filhos, ela deixa netos, netas e bisnetos, que perpetuam sua memória e seus valores.

Casada com Luiz Maiolino Brum, que também já faleceu, Terezinha dedicou sua vida à família e à formação das novas gerações. Sua partida deixa uma lacuna entre os entes queridos, mas seu exemplo de vida e dedicação permanece vivo na lembrança de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. Nossos sentimentos aos familiares e amigos enlutados.

