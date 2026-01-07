Acessibilidade

Luto

Família e amigos se despedem de Silvirio de Souza Neto

Da redação

Publicado em 07/01/2026 às 17:20

Atualizado em 07/01/2026 às 17:31

Silvirio Neto deixa a esposa, Maria Neuza, e as três filhas: Ana Priscila, Ana Beatriz e Natalia. / Arquivo Pessoal

A família de Silvirio de Souza Neto está de luto. Ele morreu na manhã desta quarta-feira (7), em um hospital na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, aos 79 anos. A causa da morte foi uma combinação de insuficiência cardíaca e câncer, conforme informado pela filha Ana Beatriz.

Nesse momento de dor, ela compartilhou a perda e demonstra fé. "Nós contamos que Deus está nos fortalecendo e nos consolando e queremos que ele esteja com Jesus Cristo agora. Ele descansou em paz!", escreveu Ana Beatriz.

Silvirio Neto deixa a esposa, Maria Neuza, e as três filhas: Ana Priscila, Ana Beatriz e Natalia. Nascido em 26 de fevereiro de 1946, era conhecido e querido por familiares e amigos. A família agradece pelas mensagens de carinho e pede orações.

