Família Eustáquio celebra mais de um século de história em Aquidauana

Uma de muitas festas da família Eustáquio / Arquivo Pessoal

Com raízes fincadas em solo aquidauanense há mais de um século, a tradicional família Eustáquio prepara uma grande celebração no próximo fim de semana, em Aquidauana, para relembrar e homenagear sua história, que se entrelaça com a própria fundação do município.

O encontro reunirá aproximadamente 75 pessoas, entre filhos, netos, bisnetos e tataranetos do patriarca Luiz Eustáquio, imigrante belga que chegou ao Brasil em meados de 1915, pelo Porto de Santos, e escolheu o então distrito de Aquidauana como novo lar.

Luiz Eustáquio desembarcou no Brasil em busca de novas oportunidades e, ao chegar ao interior de Mato Grosso do Sul, encontrou em Aquidauana o lugar ideal para recomeçar.

Em 1918, mesmo ano em que o município foi oficialmente criado pela Lei nº 772, nascia seu primeiro filho, José Eustáquio, símbolo do início de uma nova geração já profundamente ligada à terra pantaneira.Desde então, a família se consolidou como parte integrante da história e do progresso local.

Muitos de seus membros permanecem na cidade até hoje, atuando em diferentes setores: impulsionando o comércio, contribuindo com a força de trabalho em empresas locais ou se destacando como profissionais liberais.

A iniciativa de tornar pública essa história por meio do Jornal O Pantaneiro busca não apenas celebrar a trajetória da família Eustáquio, mas também valorizar tantas outras famílias tradicionais que escolheram Aquidauana como lar definitivo.

São histórias de coragem, trabalho e pertencimento que ajudam a construir a identidade do município.A reunião da família será um momento de memória, mas também de reconhecimento da importância do legado deixado por Luiz Eustáquio — um imigrante europeu que, com coragem e determinação, plantou sementes que continuam a florescer no coração do Pantanal.

Quem conta um pouco mais da história da reunião da família é a advogada Mariliza Gomes Eustáquio, que mora em Curitiba, mas vem a Aquidauana a cada dois anos. "Eu pretendo me aposentar e morar nessa cidade que eu amo tanto e tenho boas lembranças que é Aquidauana".

Ela conta que o encontro familiar ocorre desde 1985, mas desde 2023 eles produzem camisetas e fazerm as festas em um salão específico. "Sempre fazíamos a festa anual, mas em 2023 decidimos que seria todo ano, porém a nossa tia de 92 anos ficou muito doente ano passado e não celebramos".

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!