Família faz vaquinha para ajudar José Gabriel, internado após cirurgia no pulmão

A família do pequeno José Gabriel, morador de (cidade/localidade), está mobilizando a comunidade em uma campanha solidária para custear o tratamento do menino, que passou por uma delicada cirurgia no pulmão após sofrer um derrame pleural — acúmulo anormal de líquido na pleura, membrana que reveste os pulmões.

Segundo os familiares, José Gabriel precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico de urgência e segue em recuperação. Para ajudar com as despesas médicas, a família organizou uma vaquinha virtual e pede a colaboração de todos que puderem contribuir com qualquer valor, além de orações pelo restabelecimento do garoto.

A chave Pix para doações é:

04578610101

Em nome de Lovizi Maira

“Qualquer valor será bem-vindo para nos ajudar. Peço também oração pela vida dele”, reforça a família na mensagem divulgada nas redes sociais.

A campanha tem mobilizado amigos, conhecidos e pessoas sensibilizadas com a história de José Gabriel, que enfrenta esse momento difícil com coragem e o apoio de quem acredita na força da solidariedade.