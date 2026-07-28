Família oferece recompensa por gato desaparecido em Aquidauana

De porte médio, Toddy é um gato macho de pelagem marrom-escura e olhos amarelados / Arquivo pessoal da família

A família do gato Toddy está pedindo a ajuda da população de Aquidauana para localizar o animal, desaparecido desde a última sexta-feira (24). O felino sumiu nas proximidades do bairro Cidade Nova, na região próxima à Simasul Siderúrgica, e, desde então, os tutores seguem em busca de qualquer informação que possa ajudar a encontrá-lo.

De porte médio, Toddy é um gato macho de pelagem marrom-escura e olhos amarelados. Segundo a família, o animal faz muita falta em casa, motivo pelo qual o apelo é para que moradores da região fiquem atentos caso o vejam circulando pelo bairro ou em áreas próximas.

Os tutores também destacam que oferecem recompensa para quem fornecer informações que levem ao paradeiro do gato.

Quem tiver qualquer notícia pode entrar em contato pelo telefone (67) 9 9234-6369.

A colaboração da comunidade pode ser fundamental para que Toddy volte em segurança para casa.