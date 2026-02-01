Família percorre mais de 100 km a pé para pagar promessa em Aquidauana

Fé e gratidão marcaram a caminhada até gruta de Nossa Senhora Aparecida para agradecer pela cura de um câncer de mama
Fé, perseverança e gratidão marcaram a madrugada deste domingo (01), com a chegada de uma família à Gruta de Nossa Senhora Aparecida, em Camisão, após uma longa caminhada como forma de pagamento de promessa. O ato foi motivado pela luta e superação da professora do CEPA (UEMS) de Aquidauana, Silmara Villasboa Silva Siena, que enfrenta o tratamento contra o câncer de mama.
A promessa foi feita pelo irmão de Silmara, Roberto, morador de Sidrolândia. Durante uma visita à irmã em Aquidauana, ele passou pela capela de Nossa Senhora Aparecida, em Camisão, onde fez o pedido: se Silmara se curasse, ele caminharia a pé de Sidrolândia até a gruta, em sinal de fé e agradecimento.
Caminhada de fé e superação
Roberto iniciou a caminhada na sexta-feira (30), por volta das 8 horas da manhã, saindo de Sidrolândia MS. A jornada exigiu resistência física e emocional. Sua esposa deu suporte logístico, saindo de carro após o expediente de trabalho e encontrando-o na MS-162, próximo ao trecho conhecido como Quebra Cocô, onde passaram a noite. No caminho também iniciaram a caminhada a outra irmã, Andréa, junto com seu esposo. Os quatro percorreram o caminho rezando o rosário a todo momento, sempre buscando mais forças e resistência.
Na madrugada deste domingo, por volta da 1h30, Roberto chegou à Gruta de Nossa Senhora Aparecida, cumprindo a promessa feita com fé.
Ao tomar conhecimento da promessa do irmão, Silmara também fez a sua: caminhar até a gruta como forma de agradecimento pela força recebida durante o tratamento. Ela saiu de Aquidauana no sábado, por volta das 10 horas, seguiu até o trevo do CEPA/CERA e, posteriormente, encontrou o irmão para iniciar a caminhada conjunta na MS-450, próximo ao km 2.
Apesar do desgaste físico — com dores no corpo, cãibras e pés feridos — o propósito foi maior. A família seguiu unida até a chegada à gruta, onde a emoção e a gratidão marcaram o momento final da promessa.
Uma história que começou com solidariedade
A caminhada deste final de semana é o capítulo mais recente de uma história que comoveu Aquidauana. Em fevereiro de 2025, Silmara recebeu o diagnóstico de câncer de mama após exames de rotina. Durante o tratamento, enfrentou a queda dos cabelos, momento que foi marcado por um forte gesto de apoio.
O esposo, Rogério Luiz Insabralde Siena, raspou a cabeça em solidariedade. O gesto inspirou colegas da escola CEPA Gerardo Garcia, onde Silmara leciona, incluindo o diretor Eliezer Molina Bráz e o professor Cícero Ramon Velásquez, que também rasparam o cabelo como demonstração de empatia, carinho e força.
Fé que fortalece
Natural de Sidrolândia, Silmara é professora há 28 anos e atua em Aquidauana desde 2007. Sua trajetória recente é marcada pela fé, pelo apoio familiar e por gestos de solidariedade que ultrapassaram os muros da escola e alcançaram toda a comunidade.
A chegada à Gruta de Nossa Senhora Aparecida, na madrugada deste domingo, simboliza mais do que o cumprimento de uma promessa: representa esperança renovada, gratidão e a certeza de que a fé caminha junto com o amor e a união familiar.
