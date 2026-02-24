Acessibilidade

25 de Fevereiro de 2026 • 01:23

Solidariedade 

Família promove rifa para ajudar trabalhador que perdeu caminhão em acidente em Bonito

Sérgio Albuquerque sofreu perda total do veículo, que era a principal ferramenta de trabalho e sustento da família

Da redação

Publicado em 24/02/2026 às 20:43

Infelizmente, o caminhão de Sérgio teve perda total / Divulgação

A família de Sérgio Albuquerque de Souza está mobilizando amigos e comunidade em uma campanha solidária para ajudar na reconstrução do seu meio de trabalho. No dia 19 de fevereiro, Sérgio saiu para trabalhar como faz todos os dias, às 3 horas da manhã, para carregar seu caminhão com madeira a cerca de 40 quilômetros da cidade de Bonito.

Por volta das 11 horas da manhã, no retorno para casa, ele sofreu um acidente que resultou na perda total do seu caminhão Mercedes 1113, instrumento de trabalho que sempre foi o sustento da sua família. Graças a Deus, Sérgio não teve ferimentos graves e está em recuperação em casa. Porém, o prejuízo material foi enorme, e no momento ele não possui condições financeiras de arcar com essa perda.

Diante dessa situação, a família está realizando uma rifa solidária para ajudar na reconstrução desse sonho e na retomada do seu trabalho. Eles pedem a colaboração de amigos, familiares e de todos que sentirem no coração o desejo de ajudar, adquirindo um número da rifa ou contribuindo com qualquer valor via Pix.

Serviço – A chave Pix para contribuições é 67 99978-0637, em nome de Carmem Lúcia Além Corrêa (esposa), na Caixa Econômica. Qualquer ajuda será muito bem-vinda. A família agradece e pede que todos compartilhem essa causa.

