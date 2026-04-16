Familiares se despedem de Maria Roza em Aquidauana

Conhecida pelo carinho e pela forma simples com que tratava a todos, ela também era presença constante e bastante conhecida nos bingos da cidade.
Arquivo Pessoal
Faleceu nesta quinta-feira (16) a senhora Maria Roza Farias de Araújo, aos 89 anos, causando grande comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas em Aquidauana.
Conhecida pelo carinho e pela forma simples com que tratava a todos, Maria Roza deixa lembranças marcadas pelo afeto e pela dedicação à família. Muito querida na comunidade, ela também era presença constante e bastante conhecida nos bingos da cidade — um de seus passatempos favoritos, onde cultivava amizades e compartilhava momentos de alegria.
Segundo a família, ela partiu cercada de amor, refletindo a maneira como viveu e construiu suas relações ao longo dos anos. Ela deixa 3 filhos: Ricardo, Ronaldo e Meire.
Netos: 9 netos, tendo criado dois deles: Gustavo e Ronaldo Junior. Vários bisnetos.
O velório acontece a partir das 8h30 na Pax Universal. O sepultamento está previsto para as 16h30 desta quinta-feira, no cemitério municipal de Aquidauana.
Neste momento de dor, familiares e amigos se despedem e prestam as últimas homenagens, celebrando a vida de uma mulher que sempre soube espalhar amor por onde passou — inclusive nos encontros simples e animados que tanto gostava de frequentar.
LUTO
Menina indígena de 9 anos, sobrinha do Ministro dos Povos Indígenas, aquidauanense Eloy Terena, mobiliza homenagens e solidariedade em todo o país
ANASTÁCIO
Jovem reside atualmente na capital mas sofreu um grave acidente de bike elétrica em Anastácio no dia do seu aniversário
SORTE
Números sorteados são: 07 - 09 - 27 - 38 - 49 - 52
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS