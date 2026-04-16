Familiares se despedem de Maria Roza em Aquidauana

Faleceu nesta quinta-feira (16) a senhora Maria Roza Farias de Araújo, aos 89 anos, causando grande comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas em Aquidauana.

Conhecida pelo carinho e pela forma simples com que tratava a todos, Maria Roza deixa lembranças marcadas pelo afeto e pela dedicação à família. Muito querida na comunidade, ela também era presença constante e bastante conhecida nos bingos da cidade — um de seus passatempos favoritos, onde cultivava amizades e compartilhava momentos de alegria.

Segundo a família, ela partiu cercada de amor, refletindo a maneira como viveu e construiu suas relações ao longo dos anos. Ela deixa 3 filhos: Ricardo, Ronaldo e Meire.

Netos: 9 netos, tendo criado dois deles: Gustavo e Ronaldo Junior. Vários bisnetos.

O velório acontece a partir das 8h30 na Pax Universal. O sepultamento está previsto para as 16h30 desta quinta-feira, no cemitério municipal de Aquidauana.

Neste momento de dor, familiares e amigos se despedem e prestam as últimas homenagens, celebrando a vida de uma mulher que sempre soube espalhar amor por onde passou — inclusive nos encontros simples e animados que tanto gostava de frequentar.