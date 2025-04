Famílias atendidas pelo CRAS II ganham cestas de hortifrutis

Na manhã desta quarta-feira, 16, foi realizada mais uma entrega de cestas de hortifrutis para as famílias atendidas pelo CRAS II, no bairro Nova Aquidauana.

Ao todo, foram entregues 20 cestas contendo limão, mandioca, goiaba, abobora verde e maxixe. As cestas são organizadas pelas equipes das secretarias de Assistência Social e de Produção.

A Prefeitura Municipal de Aquidauana, em parceria com a Secretaria de Assistência Social (SAS) e a Secretaria de Produção (SEMP), juntamente com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SEAF/SEMADESC, e o Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, tem se empenhado em uma ação conjunta para garantir a segurança alimentar das famílias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

A segurança alimentar é um direito essencial de todos os cidadãos, sendo fundamental para garantir o acesso a alimentos nutritivos, de boa qualidade e em quantidade suficiente para suprir as necessidades alimentares da população.

Os hortifrutis foram adquiridos por meio do edital de chamamento público publicado no Diário Oficial Eletrônico nº 11.491, de 16 de maio de 2024, sob o Edital de Chamamento Público SEMADESC/PAA nº 010/2024.

O edital disponibilizou aproximadamente 195 mil reais para o município, com o objetivo de viabilizar as propostas por meio da AGRAER, envolvendo os produtores da agricultura familiar. É por meio desse processo que os itens são comprados diretamente dos pequenos produtores do assentamento Indaiá I, II e III.

Essa ação reflete o compromisso das autoridades municipais, estaduais e federais em promover a inclusão social e assegurar que todas as famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso a uma alimentação adequada, saudável e sustentável.

