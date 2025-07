Famílias de Aquidauana recebem kits de hortifrúti pelo PAA

Juliano Dervalho

Na manhã desta terça-feira (1º), a Prefeitura de Aquidauana realizou a entrega de kits de hortifrutis para 25 famílias atendidas pelo CRAS da Nova Aquidauana. A ação foi coordenada pelas secretarias municipais de Assistência Social (SAS) e de Produção, com produtos adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Durante a entrega, o secretário de Assistência Social, Clériton Alvarenga, agradeceu a presença das famílias e destacou a importância da ação. “Estamos fazendo nosso trabalho junto a quem mais precisa e o PAA tem sido fundamental para reforçar a alimentação dessas famílias”, afirmou.

A iniciativa integra o PAA Hortifruti, promovido pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio das secretarias da Agricultura Familiar (SEAF) e de Meio Ambiente e Desenvolvimento (SEMADESC), e com a Prefeitura de Aquidauana.

O objetivo do programa é garantir a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade, promovendo o acesso regular a alimentos saudáveis, respeitando os hábitos culturais e nutricionais da população.

A ação também fortalece a agricultura familiar local, estimula a economia solidária e reafirma o compromisso das esferas municipal, estadual e federal na luta contra a insegurança alimentar e na promoção da inclusão social.

