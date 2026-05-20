Famílias em vulnerabilidade recebem cobertores para enfrentar o frio em Aquidauana

A iniciativa faz parte da campanha de atendimento às famílias durante o período de frio, garantindo mais conforto e proteção / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu continuidade às ações de entrega de cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade social na tarde desta terça-feira (19). A entrega foi realizada na ARPA (Associação dos Rotarianos de Aquidauana) e contemplou moradores dos bairros Nova Aquidauana, Cristóvão I, II e III, Jardim Balneário, Jardim Panorama, Vila Eliane, Cidade Nova, Vila Trindade, Vila Bancária, Vila Paraíso, Bairro Alto, Centro e Guanandy.

A iniciativa faz parte da campanha de atendimento às famílias durante o período de frio, garantindo mais conforto e proteção às pessoas que mais necessitam neste momento de queda das temperaturas.

Participaram da entrega o prefeito Mauro do Atlântico, o secretário municipal de Assistência Social, Cleriton Alvarenga, além do vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Valter Neves, e dos vereadores Marquinhos Taxista e Renato Bossay.

Durante a ação, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância do apoio às famílias neste período de frio intenso e reforçou o compromisso da administração municipal em atender quem mais precisa. “Sabemos que o frio já chegou à nossa cidade e muitas famílias precisam desse apoio. A Prefeitura está cumprindo com sua obrigação e trabalhando para garantir mais dignidade e cuidado à nossa população”, afirmou.

Os vereadores presentes também ressaltaram a importância da iniciativa e do amparo social às famílias em situação de vulnerabilidade.

Serviço – A programação de entregas prossegue nesta quarta-feira (20) com atendimento às comunidades indígenas. Às 8h será realizada a entrega na Aldeia Córrego Seco, às 9h na Aldeia Buritizinho e às 9h30 na Aldeia Limão Verde.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!