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Famílias em vulnerabilidade recebem cobertores para enfrentar o frio em Aquidauana

Ação contemplou moradores de 14 bairros na terça-feira (19); nesta quarta (20), comunidades indígenas também serão atendidas

Da redação

Publicado em 20/05/2026 às 07:29

Atualizado em 20/05/2026 às 07:32

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A iniciativa faz parte da campanha de atendimento às famílias durante o período de frio, garantindo mais conforto e proteção / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu continuidade às ações de entrega de cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade social na tarde desta terça-feira (19). A entrega foi realizada na ARPA (Associação dos Rotarianos de Aquidauana) e contemplou moradores dos bairros Nova Aquidauana, Cristóvão I, II e III, Jardim Balneário, Jardim Panorama, Vila Eliane, Cidade Nova, Vila Trindade, Vila Bancária, Vila Paraíso, Bairro Alto, Centro e Guanandy.

A iniciativa faz parte da campanha de atendimento às famílias durante o período de frio, garantindo mais conforto e proteção às pessoas que mais necessitam neste momento de queda das temperaturas.

Participaram da entrega o prefeito Mauro do Atlântico, o secretário municipal de Assistência Social, Cleriton Alvarenga, além do vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Valter Neves, e dos vereadores Marquinhos Taxista e Renato Bossay.

Durante a ação, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância do apoio às famílias neste período de frio intenso e reforçou o compromisso da administração municipal em atender quem mais precisa. “Sabemos que o frio já chegou à nossa cidade e muitas famílias precisam desse apoio. A Prefeitura está cumprindo com sua obrigação e trabalhando para garantir mais dignidade e cuidado à nossa população”, afirmou.

Os vereadores presentes também ressaltaram a importância da iniciativa e do amparo social às famílias em situação de vulnerabilidade.

Serviço – A programação de entregas prossegue nesta quarta-feira (20) com atendimento às comunidades indígenas. Às 8h será realizada a entrega na Aldeia Córrego Seco, às 9h na Aldeia Buritizinho e às 9h30 na Aldeia Limão Verde.

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