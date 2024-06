Famílias indígenas da região do Limão Verde ganham cobertores

Na manhã desta quinta-feira, 20, foi realizada mais uma etapa de entrega de cobertores para as famílias indígenas das Aldeias da região do Limão Verde, Córrego Seco e Buritizinho. Cerca de 550 cobertores foram doados.

Estiveram acompanhando as entregas o Prefeito Odilon Ribeiro, os vereadores: Wezer Lucarelli (líder do prefeito no Legislativo), Clériton Alvarenga, Anderson Meireles, Tião Melo e Éverton Romero e, também, a secretária de Assistência Social - Rose Bossay.

Na oportunidade, o prefeito Odilon agradeceu a parceria com os caciques e lideranças para que a Assistência Social pudesse fazer o levantamento e cadastro das famílias para receberem os cobertores.

"O inverno está para chegar e viemos trazer os cobertores, para que possam ficar protegidos e aquecidos. Quero também reforçar que, a nossa equipe da Assistência Social está nos CRAS e no Plantão Social sempre à disposição de vocês. Estamos aqui para servir a comunidade", pontuou o prefeito Odilon.

Os vereadores durantAe as entregas também conversaram com a comunidade e se colocaram à disposição no Poder Legislativo.

Para atender as famílias em vulnerabilidade social cadastradas pelos CRAS I e II, a Administração Municipal adquiriu 5 mil cobertores, com recursos da Assistência Social.

Amanhã, 21, às entregas de cobertores serão realizadas nos assentamentos Indaiás e no Distrito de Cipolândia.

Já na próxima semana, sendo segunda-feira, 24, para as famílias cadastradas nos distritos de Piraputanga e Camisão e, também, na Furnas dos Baianos; na quarta-feira, 26, na Associação de Moradores da Colônia Buriti.

Beneficiários que moram na zona urbana e foram cadastrados pelos CRAS I e II receberão os cobertores também na próxima semana, com local e horário a serem confirmados em breve.



*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana