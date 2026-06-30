As 14 casas entregues fazem parte do Programa Moradia Precária, desenvolvido em parceria entre a Prefeitura de Aquidauana e o Governo do Estado / Divulgação/Agecom

O sonho da casa própria se tornou realidade para 14 famílias de Aquidauana. A entrega das novas moradias, no Jardim Pantanal I, na última sexta-feira (26), foi marcada pela emoção dos beneficiários e também pelo anúncio da construção de mais 65 unidades habitacionais, ampliando a política de habitação popular no município.

Uma das contempladas foi Janaína Bispo Viana, que recebeu as chaves da nova residência ao lado dos seis filhos. Emocionada, ela resumiu o significado da conquista. "Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Sempre sonhei em ter uma casa para chamar de minha e da minha família. Só tenho gratidão a Deus e a todos que tornaram esse sonho possível. Agora, posso olhar para o futuro com mais esperança", afirmou.

As 14 casas entregues fazem parte do Programa Moradia Precária, desenvolvido em parceria entre a Prefeitura de Aquidauana e o Governo do Estado, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul). A iniciativa substitui moradias inadequadas por residências seguras e dignas para famílias em situação de vulnerabilidade social. O investimento nesta etapa foi de aproximadamente R$ 2,1 milhões.

Além da entrega das moradias, durante a solenidade foi assinada a ordem de serviço para a construção de outras 65 casas populares no mesmo bairro. Do total, 25 unidades serão edificadas por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, em parceria com o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal, enquanto as outras 40 serão construídas com recursos do FNHIS (Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social), destinadas às famílias em situação de maior vulnerabilidade.

Durante o evento, o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) destacou que a ampliação da oferta de moradias continua sendo uma das prioridades da administração municipal. Segundo ele, o município trabalha para reduzir o déficit habitacional e já estuda novas áreas para futuros empreendimentos habitacionais, incluindo a regularização da área onde atualmente funciona a pista de velocross.

"Hoje, não estamos apenas entregando casas. Estamos entregando segurança, esperança e um novo começo para essas famílias. Sabemos o quanto é importante ter um lar para chamar de seu e, por isso, seguimos trabalhando para reduzir o déficit habitacional de Aquidauana. Nossa meta é ampliar ainda mais esses números. Já estamos regularizando a área da pista de velocross para destiná-la à construção de novas casas populares. A pista será transferida para outro local, porque nossa prioridade é cuidar das pessoas e garantir que mais famílias realizem esse sonho", afirmou o prefeito.

Representando a Câmara Municipal, o vereador Wezer Lucarelli (PSDB) destacou a importância da união entre os poderes para ampliar as políticas públicas voltadas à habitação e melhorar a qualidade de vida da população.

A solenidade contou, ainda, com a presença da primeira-dama Vera Lúcia Batista, do vice-prefeito Murilo Acosta (MDB), secretários municipais, lideranças comunitárias, autoridades civis e militares, além das famílias beneficiadas.

Mais de 700 famílias beneficiadas

Conforme a administração municipal, as ações desenvolvidas na área habitacional e de regularização fundiária já beneficiaram 712 famílias durante a atual gestão.

Até o momento, foram entregues 542 matrículas de regularização fundiária para moradores dos bairros Arara Azul, Jardim Aeroporto I, Lar Feliz, Ovídio Costa, Princesa do Sul e do distrito de Cipolândia. Paralelamente, outras 80 famílias são atendidas pelo Programa Melhoria Habitacional, que realiza reformas e ampliações de moradias em Cipolândia.

No Jardim Pantanal, outras 10 casas da segunda etapa do Programa Moradia Precária seguem em construção e deverão ser entregues nos próximos meses. Com a autorização assinada na sexta-feira, o bairro também receberá as novas 65 unidades habitacionais previstas para a próxima etapa do programa.

*Fotos: Juliano Dervalho e Thais Mendes/Agecom