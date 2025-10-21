Farmácia Popular participa da 1ª Corrida Unimed de Aquidauana

Farmácia Popular

No último sábado, 18 de outubro de 2025, a cidade de Aquidauana foi palco da 1ª Corrida Unimed, um evento que reuniu atletas profissionais, amadores e amantes do esporte em uma celebração ao bem-estar e à qualidade de vida. A Farmácia Popular marcou presença como uma das patrocinadoras oficiais da iniciativa, reforçando seu compromisso com a promoção da saúde na comunidade.

Com percursos para diferentes níveis de preparo físico, a corrida atraiu participantes de todas as idades, incentivando hábitos saudáveis e o cuidado com o corpo e a mente. A equipe da Farmácia Popular participou ativamente da programação, tanto com representantes na pista quanto no apoio logístico e institucional do evento.

“Estar presente em um evento como esse vai muito além da marca. É sobre incentivar o movimento, a prevenção e o cuidado com a saúde, que são valores que praticamos diariamente na nossa farmácia”, destacou um dos representantes da equipe.

Além do apoio institucional, a Farmácia Popular esteve presente com um estande para acolher os participantes. A iniciativa foi bem recebida pelo público, que elogiou o envolvimento da empresa com ações sociais e de saúde pública.

A corrida também foi marcada por momentos de confraternização, superação pessoal e incentivo ao esporte local. Para a Farmácia Popular, participar desse momento foi uma forma de reforçar seu papel como parceira da comunidade aquidauanense, sempre em busca de mais qualidade de vida para todos.

Parabéns a todos os atletas e participantes que fizeram desse evento um verdadeiro sucesso!