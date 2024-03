Farpa começa hoje e promete diversão para todos

O FARPA é uma iniciativa que conta com o apoio do Governo Federal, do Governo Estadual e da Prefeitura de Aquidauana, tornando possível oferecer acesso gratuito a todos os participantes / Ronald Regis

A partir das 16h45, deste sábado, 16, Aquidauana se prepara para receber mais uma edição do Festival de Artes Paulo Gustavo, carinhosamente conhecido como Farpa. O evento, que será realizado na Rotatória da Avenida Pantaneta, promete uma tarde repleta de diversão e cultura para toda a família.

O Farpa é reconhecido por oferecer um variado leque de atrações culturais, abrangendo diversas expressões artísticas. Desde música e dança até teatro e artesanato, o festival tem algo para todos os gostos e idades.

Este ano, a programação está especialmente diversificada, garantindo momentos de entretenimento para todos os presentes. Confira abaixo a agenda completa das apresentações:

16:45: Início com DJ Manoel

17:00: Apresentação do grupo Raça Pantaneira

17:15: Performance de Campezito

17:30: Show com Boni

17:45: Momento musical com José Leonardo

18:00: Apresentação de Joarez e Marcos

18:15: Performance de Michel e Felipe

18:30: Show com Edu Arimura

18:45: Performance de Jarbas e Henrique

19:00: Apresentação de Edu e Hernandes

19:15: Momento musical com Jay

19:30: Performance de Ronantan

19:45: Show com Serpa

20:00: Apresentação do grupo Samba Trio

20:15: Encerramento com Mestre Ratinho, trazendo a energia da capoeira

O Farpa é uma iniciativa que conta com o apoio do Governo Federal, do Governo Estadual e da Prefeitura de Aquidauana, tornando possível oferecer acesso gratuito a todos os participantes.

Prepare-se para uma tarde incrível de arte, cultura e diversão no Festival de Artes Paulo Gustavo de Aquidauana!