Fazenda Paiaguás recebe atendimento médico e vacinação em Aquidauana

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), realizou ontem (9), uma ação itinerante de atendimento na Fazenda Paiaguás, localizada na zona rural do município. A equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) de Cipolândia foi responsável por levar os serviços de saúde diretamente aos trabalhadores e moradores da propriedade.



Durante a ação, foram oferecidos atendimentos médicos com orientações clínicas, realização de testagens rápidas e atualização da carteira vacinal, incluindo a aplicação de vacinas de rotina e reforço.



A iniciativa tem o objetivo de ampliar o acesso da população rural aos serviços básicos de saúde, reduzindo a necessidade de deslocamentos até a unidade de saúde da ESF de Cipolândia. Além dos atendimentos, a equipe de saúde também realizou ações de prevenção, orientações gerais e reforço do vínculo com a comunidade local.

