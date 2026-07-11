Fazenda relembra trabalho de Lydia no Pantanal de Aquidauana: "destemida"

Fazenda Barranco Alto relembrou a forte ligação construída entre Lydia e o Pantanal / Reprodução/Redes sociais

A Fazenda Barranco Alto, localizada no Pantanal de Aquidauana, prestou uma emocionante homenagem à zoóloga e pesquisadora alemã Lydia Theresia Möcklinghoff. Ela morreu na manhã do dia 03 de julho em um acidente com uma aeronave de pequeno porte, pouco após a decolagem, em Campo Grande, a caminho da propriedade rural.

Em uma publicação nas redes sociais, neste sábado (11), a fazenda relembrou a forte ligação construída entre Lydia e o Pantanal ao longo de mais de uma década de pesquisas.

"A paixão de Lydia por tamanduás a trouxe para trabalhar como pesquisadora na Fazenda Barranco Alto em 2009. Ela era uma 'mateira destemida'. Ao longo de 16 anos, coletou dados inéditos que trouxeram esclarecimentos importantes sobre a ecologia e o comportamento do tamanduá-bandeira", diz a postagem.

Além da produção científica, a alemã também era reconhecida pela facilidade em compartilhar conhecimento, conforme destacou a publicação da Fazenda Barranco Alto.

"Lydia era uma comunicadora nata. Por meio de apresentações, mídias sociais, podcasts e livros, ela transmitia ao mundo, com muito humor, suas descobertas pantaneiras".

Na semana passada, a Fazenda Barranco Alto já havia prestado uma homenagem através das redes sociais. "Lydia, o Pantanal te acolhe. Estamos juntos para sempre! Lydia Möcklinghoff. 1981-2026".

Trajetória

Reconhecida internacionalmente, Lydia era zoóloga, ecóloga tropical, jornalista científica, escritora e divulgadora da conservação ambiental. Tornou-se uma das maiores especialistas mundiais no estudo do tamanduá-bandeira, realizando um dos primeiros monitoramentos de longa duração da espécie em seu habitat natural.

Ela possuía mestrado em Zoologia pela Universidade de Würzburg e desenvolvia doutorado em Zoologia na Universidade de Bonn, ambos na Alemanha, com pesquisas voltadas à conservação dos mamíferos do Pantanal. Também integrava o Grupo de Pesquisa em Ecologia Tropical do Museu de Pesquisa Zoológica Alexander Koenig e a unidade de pesquisa em bioacústica computacional CO.BRA.

Tragédia

A alemã havia saído do Rio de Janeiro no dia 02 de julho, passou a noite em Campo Grande e seguia justamente para a Fazenda Barranco Alto, onde daria continuidade às pesquisas de campo desenvolvidas na região pantaneira de Aquidauana.

A aeronave de pequeno porte caiu poucos instantes após a decolagem e foi localizada em uma área de mata, ainda nas proximidades do ponto de partida. O avião explodiu após atingir o solo. Além da pesquisadora, o piloto Henrique Martin também morreu no acidente.

Conforme o RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro), da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave, de matrícula PT-WYQ, era um modelo Neiva EMB-810D, fabricado em 1983, com situação regular e CVA (Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade) válido até junho de 2027.

As causas da queda seguem sob investigação do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) e da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Segundo relatório preliminar divulgado pelo Cenipa, o avião perdeu o controle durante a subida inicial e caiu logo em seguida. Porém, as circunstâncias do acidente serão esclarecidas apenas no relatório final.