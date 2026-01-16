FC projeta protagonismo na 5ª Copa Aquidauana 2026 Maria Tereza Ribeiro

O Pantaneiro

Nesta edição, a Copa presta homenagem à ex-primeira-dama Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro, reconhecida por sua atuação na área social durante a década de 1990. Durante o evento de lançamento, o ex-prefeito Odilon Ferraz Alves Ribeiro, filho da homenageada, destacou o legado deixado pela mãe e a importância do reconhecimento por meio do esporte amador, além de parabenizar os dirigentes da Liga, especialmente Adriano e Antônio Pinto, pela manutenção da competição mesmo diante de desafios financeiros e estruturais.

O lançamento oficial da 5ª Copa Aquidauana 2026 – Copa Maria Tereza Ribeiro, realizado na noite de quinta-feira (15), no Dissidente Esporte Clube (DEC), marcou o início da contagem regressiva para mais uma edição de um dos principais torneios do futebol amador de Aquidauana. A competição, organizada pela Liga de Esporte Amador de Aquidauana, reunirá 19 equipes da cidade, da zona rural e de comunidades indígenas, reforçando a diversidade e a tradição do esporte no município.

Entre os clubes confirmados na disputa está o FC, equipe tradicional da região e que chega à 5ª edição da Copa com grandes expectativas. À frente do clube está Ellison Lucas Parenberg, farmacêutico de profissão e conhecido no meio esportivo como Bolacha, presidente da equipe. Em entrevista, ele reforçou o compromisso do FC em brigar pelas primeiras posições do campeonato.

“Estamos muito felizes. O FC sempre entra nas competições com o objetivo de ganhar. Vamos tentar montar um elenco bem competitivo para chegar às fases finais e buscar o título”, afirmou Bolacha, demonstrando confiança no trabalho desenvolvido pelo clube.

Além do time masculino, o FC também é reconhecido pela participação do seu time feminino, que tradicionalmente abrilhanta a abertura de campeonatos amadores e copas na região. Questionado sobre a possibilidade de a equipe feminina novamente participar da abertura da Copa Aquidauana, o presidente destacou que há interesse. “Se tivermos a oportunidade, com certeza. Vamos conversar com o Adriano e, se ele autorizar, conseguimos fazer a abertura sim”, explicou.

Quanto à formação do elenco para a Copa Aquidauana 2026, Bolacha ressaltou que a prioridade será dada aos atletas da própria região, mantendo a identidade local do clube, algo que já foi destacado em edições anteriores da competição. “Para essa Copa, a ideia é priorizar jogadores daqui de Aquidauana, da região da ONU e de Anastácio. Diferente do amador, onde às vezes buscamos atletas de fora, aqui vamos trabalhar mais com a galera da casa”, disse.

Alguns nomes já estão confirmados e representam a base do FC nesta temporada, como o vice-presidente do clube, Emerson, que também atua como goleiro e capitão da equipe, e o lateral Casquinha, atleta que defende o FC há cerca de dez anos e é uma das referências do elenco.

