Acessibilidade

16 de Janeiro de 2026 • 18:06

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte

FC projeta protagonismo na 5ª Copa Aquidauana 2026 Maria Tereza Ribeiro

A competição, organizada pela Liga de Esporte Amador de Aquidauana, reunirá 19 equipes da cidade, da zona rural e de comunidades indígenas, reforçando a diversidade e a tradição do esporte no município

Da redação

Publicado em 16/01/2026 às 11:00

Atualizado em 16/01/2026 às 14:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

O lançamento oficial da 5ª Copa Aquidauana 2026 – Copa Maria Tereza Ribeiro, realizado na noite de quinta-feira (15), no Dissidente Esporte Clube (DEC), marcou o início da contagem regressiva para mais uma edição de um dos principais torneios do futebol amador de Aquidauana. A competição, organizada pela Liga de Esporte Amador de Aquidauana, reunirá 19 equipes da cidade, da zona rural e de comunidades indígenas, reforçando a diversidade e a tradição do esporte no município.

Nesta edição, a Copa presta homenagem à ex-primeira-dama Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro, reconhecida por sua atuação na área social durante a década de 1990. Durante o evento de lançamento, o ex-prefeito Odilon Ferraz Alves Ribeiro, filho da homenageada, destacou o legado deixado pela mãe e a importância do reconhecimento por meio do esporte amador, além de parabenizar os dirigentes da Liga, especialmente Adriano e Antônio Pinto, pela manutenção da competição mesmo diante de desafios financeiros e estruturais.

Leia Também

• Secretário destaca apoio ao esporte na Copa Aquidauana

• Liga Esportiva detalha formato da 5ª Copa Aquidauana 2026

• Copa Maria Tereza Ribeiro é lançada em Aquidauana

Entre os clubes confirmados na disputa está o FC, equipe tradicional da região e que chega à 5ª edição da Copa com grandes expectativas. À frente do clube está Ellison Lucas Parenberg, farmacêutico de profissão e conhecido no meio esportivo como Bolacha, presidente da equipe. Em entrevista, ele reforçou o compromisso do FC em brigar pelas primeiras posições do campeonato.

“Estamos muito felizes. O FC sempre entra nas competições com o objetivo de ganhar. Vamos tentar montar um elenco bem competitivo para chegar às fases finais e buscar o título”, afirmou Bolacha, demonstrando confiança no trabalho desenvolvido pelo clube.

Além do time masculino, o FC também é reconhecido pela participação do seu time feminino, que tradicionalmente abrilhanta a abertura de campeonatos amadores e copas na região. Questionado sobre a possibilidade de a equipe feminina novamente participar da abertura da Copa Aquidauana, o presidente destacou que há interesse. “Se tivermos a oportunidade, com certeza. Vamos conversar com o Adriano e, se ele autorizar, conseguimos fazer a abertura sim”, explicou.

Quanto à formação do elenco para a Copa Aquidauana 2026, Bolacha ressaltou que a prioridade será dada aos atletas da própria região, mantendo a identidade local do clube, algo que já foi destacado em edições anteriores da competição. “Para essa Copa, a ideia é priorizar jogadores daqui de Aquidauana, da região da ONU e de Anastácio. Diferente do amador, onde às vezes buscamos atletas de fora, aqui vamos trabalhar mais com a galera da casa”, disse.

Alguns nomes já estão confirmados e representam a base do FC nesta temporada, como o vice-presidente do clube, Emerson, que também atua como goleiro e capitão da equipe, e o lateral Casquinha, atleta que defende o FC há cerca de dez anos e é uma das referências do elenco.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Clima

Semana termina com previsão de chuva e calor em Aquidauana

Luto

Aquidauana se despediu de Doraci de Souza Pinheiro aos 91 anos

Oportunidade

Aquidauana oferece 29 vagas de trabalho nesta quinta-feira

Aquidauana oferece 28 vagas de emprego nesta quarta-feira

Funtrab alerta sobre anúncio falso de cursos e vagas de emprego

Aquidauana tem 34 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira

Atenção

Bombeiros de Aquidauana alertam sobre riscos de carregadores

Publicidade

Cultura

Aglay Trindade é homenageada pela Academia de Letras do Brasil

ÚLTIMAS

Saúde

Ação de saúde leva exames cardiológicos gratuitos a Porto Morrinho e Tamarineiro

O objetivo da campanha é fortalecer a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças cardiovasculares

Saúde Mental

Ação do Janeiro Branco promove reflexão sobre saúde mental em Anastácio

O momento serviu para lembrar que a busca por equilíbrio emocional é um pilar fundamental para a qualidade de vida de todos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo