Saúde mantém monitoramento de casos de febre maculosa

Carrapato-estrela, transmissor da doença febre maculosa / Divulgação

Novas suspeitas da doença não forma registradas no município e as duas pacientes suspeitas de FMB (Febre Maculosa Brasileira) de Aquidauana, continuam em quadro estável recebendo atenção diária da Secretaria Municipal de Saúde, conforme informação da coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, Camila Mayer Mirowski.

A Secretaria Municipal de Saúde segue aguardando os resultados dos exames de ambas, que já foram encaminhados ao Lacen (Laboratório Central de Saúde), em Campo Grande, MS, de onde as amostras já seguiram para análise final em São Paulo. Esse processo leva até 14 dias para que o órgão de saúde e saneamento de Aquidauana receba o resultado do exame.

As equipes das unidades de saúde responsáveis pelas duas pacientes, juntamente com a Vigilância Epidemiológica Municipal estão monitorando e, também, seguindo todo o protocolo a respeito dos cuidados, exames e medicações exigidas nessa situação, conforme está estabelecido pela SES (Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso do Sul).