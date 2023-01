Fechamento de mercados aos domingos pode gerar prejuízo de R$ 800 mil a empresários

Supermercados de Aquidauana e Anastácio fecham as portas aos domingos / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Dono de uma rede de supermercados de Aquidauana, disse ao O Pantaneiro , que o prejuízo previsto com a proibição de abrir aos domingos é de aproximadamente R$ 800 mil ao ano.

Fechamento de supermercados aos domingos em Aquidauana, pode levar empresários do setor a um prejuízo estimado de R$ 800 mil por ano. A medida está em vigor desde 15 de janeiro, após decisão entre sindicato dos comerciários e comerciantes.

"Eu estimo um prejuízo em torno de R$ 800.000,00 por ano, cerca de 66.000,00 por mês. A perda é entorno de 15%, aos domingos onde você vende produtos com rentabilidade melhor", disse ele que preferiu não se identificar.

A decisão rendeu centenas de comentários entre empresários, funcionários e clientes das cidades. A maioria não concorda com o fechamento.

O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista de Aquidauana e Região/MS, Douglas Rodrigues Silgueiro, afirmou que além de estarem de folga aos domingos, os trabalhadores também devem receber outros benefícios. A decisão aconteceu após reunião com o sindicato dos trabalhadores (clique aqui para ver).

Ele justificou ao O Pantaneiro, que essa era uma reivindicação antiga dos comerciantes, que afirmavam, inclusive, dificuldade na contratação de funcionários.

Saldo positivo

Enquanto para alguns há a previsão de prejuízo, para outros é só alegria. É o caso dos mercados de pequeno porte, que continuam a abrir suas portas e atender clientes.

Alguns atendem somente com membros da família. É o caso do empresário, Jabas Neto, dono de um mercado localizado na Rua dos Ferroviarios, em Aquidauana.

Para ele, o fechamento dos supermercados vem rendendo bons lucros. "Pra mim foi muito bom e não mudou muita coisa, pois sempre abri aos domingos. Movimento do meu mercado triplicou, trabalhamos somente em família", explicou.

Os mercadinhos e mercearias são os estabelecimentos que estão "salvando" a clientela aos domingos na região.