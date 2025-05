Feira da Estação agita noite em Aquidauana

Assessoria de Comunicação

Na noite desta quarta-feira (15), Aquidauana viveu mais uma edição da tradicional Feira da Estação, reunindo dezenas de expositores e visitantes em um espaço de lazer, cultura e integração para toda a família.

Com uma programação voltada para todos os públicos, a feira trouxe uma diversidade de produtos frescos direto dos produtores locais, além de uma ampla oferta gastronômica. O artesanato regional também teve destaque, com peças exclusivas criadas por artesãos da cidade.

Para as crianças, o Espaço Kids garantiu a diversão, enquanto os adultos aproveitaram a programação musical. A animação da noite ficou por conta da dupla Edu e Hernandes, que embalou o público com um repertório animado, e contou com a participação especial do sanfoneiro Mário Anthony, que encantou a todos com a magia da sanfona.

Entre os presentes, estiveram os secretários municipais Ernandes Peixoto (Finanças), Pepeu Fialho (Cultura e Turismo) e Catharine Marques (Procuradoria Jurídica), prestigiando a iniciativa que valoriza a produção local e promove o convívio social.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Aquidauana

