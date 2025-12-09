Feira da Estação anima Aquidauana durante toda a semana das 7h às 23 h

A programação inclui uma variedade de atrações, com destaque para os expositores locais / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Feira da Estação começa logo mais, às 17 horas, e promete movimentar a cidade até 23h, na Estação Rodoviária. Com entrada gratuita, o evento reúne artesanato local, produtos da agricultura familiar, gastronomia e entretenimento para todas as idades, criando uma atmosfera natalina especial para a população aquidauanense.

A programação inclui uma variedade de atrações, com destaque para os expositores locais – artesãos, produtores rurais e empreendedores que trazem desde brinquedos e presentes de Natal até alimentos frescos e quitutes típicos. O Espaço Kids está garantido para divertir a criançada, enquanto os adultos podem aproveitar para fazer compras de fim de ano e apoiar a economia local.

“É um ótimo momento para garantir presentes de Natal, apoiar quem produz na nossa cidade e viver o clima festivo que só essa época proporciona”, destaca a organização. A feira também valoriza a tradição e a cultura regional, sendo um espaço de encontro e celebração comunitária.

Serviço –

Feira da Estação – Edição Natal

Local: Estação Rodoviária

Data: Durante esta semana

Horário: 17h às 23h durante toda a semana

Entrada gratuita

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!