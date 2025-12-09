Feira da Estação anima Aquidauana durante toda a semana das 7h às 23 h

A edição de Natal tem programação especial e leva as famílias a viver o clima festivo na cidade
A programação inclui uma variedade de atrações, com destaque para os expositores locais / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A Feira da Estação começa logo mais, às 17 horas, e promete movimentar a cidade até 23h, na Estação Rodoviária. Com entrada gratuita, o evento reúne artesanato local, produtos da agricultura familiar, gastronomia e entretenimento para todas as idades, criando uma atmosfera natalina especial para a população aquidauanense.
A programação inclui uma variedade de atrações, com destaque para os expositores locais – artesãos, produtores rurais e empreendedores que trazem desde brinquedos e presentes de Natal até alimentos frescos e quitutes típicos. O Espaço Kids está garantido para divertir a criançada, enquanto os adultos podem aproveitar para fazer compras de fim de ano e apoiar a economia local.
“É um ótimo momento para garantir presentes de Natal, apoiar quem produz na nossa cidade e viver o clima festivo que só essa época proporciona”, destaca a organização. A feira também valoriza a tradição e a cultura regional, sendo um espaço de encontro e celebração comunitária.
Serviço –
Feira da Estação – Edição Natal
Local: Estação Rodoviária
Data: Durante esta semana
Horário: 17h às 23h durante toda a semana
Entrada gratuita
