Feira da Estação celebra aniversário com evento imperdível em Aquidauana

Divulgação

O tradicional evento cultural Feira da Estação está de volta e promete uma celebração vibrante em sua edição especial de aniversário. No sábado (31), a cidade de Aquidauana se tornará o centro das atenções com uma noite repleta de arte, gastronomia e entretenimento, que será realizada na histórica estação ferroviária, das 18h às 23h.



Uma festa para todos os gostos



Nesta edição, a Feira da Estação apresenta uma programação diversificada e atrativa para toda a família. Os visitantes poderão desfrutar de uma praça de alimentação repleta de opções gastronômicas, com pratos variados que prometem agradar todos os paladares. O setor de hortifrúti trará uma seleção fresca e vibrante de frutas e vegetais, enquanto o artesanato e trabalhos manuais exibirão criações locais que refletem a riqueza cultural da região.



Para os pequenos, haverá um espaço kids especialmente dedicado às crianças, oferecendo atividades e entretenimento para tornar a visita ainda mais divertida. O evento também contará com uma seleção de plantas ornamentais, perfeitas para quem deseja embelezar o lar com um toque verde.



Diversão e cultura para todos



Além das atrações comerciais e artísticas, a Feira da Estação vai animar o público com um show de Anderson & Fernandes, que promete agitar a noite com música ao vivo. A programação cultural também inclui diversas apresentações culturais, que vão destacar a diversidade e o talento local.



A festa será ainda mais especial com a distribuição de prêmios aos participantes, tornando o evento não apenas uma celebração, mas também uma oportunidade para ganhar prêmios e levar para casa lembranças memoráveis.



Entrada gratuita

A Feira da Estação tem entrada gratuita, permitindo que todos possam aproveitar as atrações e a programação sem custo adicional. É uma chance imperdível para celebrar o aniversário da feira e vivenciar um evento que une gastronomia, arte e cultura em um ambiente acolhedor e festivo.

Serviço

Data: 31 de agosto de 2024 (sábado)

Horário: Das 18h às 23h

Local: Estação Ferroviária, Aquidauana

Entrada: Gratuita



Não perca a oportunidade de participar desta celebração especial e aproveitar o melhor que a Feira da Estação tem a oferecer. Traga a família e amigos e venha fazer parte dessa festa que promete ser um sucesso!